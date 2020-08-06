Андрей Воробьев поможет установить в Балашове детские площадки

Андрей Воробьев посетил Балашов с рабочим визитом

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев посетил многодетную семью Шаповаловых в Балашове. У них двое сыновей и дочь.

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Темой разговора стала подготовка к учебному году. А также депутат рассказал о тех законопроектах, которые были приняты областной Думой для поддержки семей с детьми.

- Во время прямого эфира Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о важности поддержки многодетных семей. Наша задача — чиновников, депутатов — чтобы у них были все необходимые условия для жизни. Разработано множество вариантов помощи таким семьям, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Нужно, чтобы люди чувствовали поддержку и видели ее результаты, — уверен Андрей Воробьев.

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Парламентарий подарил Шаповаловым кухонную бытовую технику и набор продуктов.

Кроме того, парламентарий встретился с депутатом Балашовского районного Собрания Сергеем Гладковым. Они обсудили наиболее актуальные проблемные моменты, в частности, нехватку детских площадок. В данный момент готовится документация на установку в городе игровых комплексов. Андрей Воробьев поможет району с финансированием работ.

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