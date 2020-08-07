Гроза с сильным ветром и дождь: синоптики прогнозируют погоду на пятницу

В Саратовской области сегодня, 7 августа, ожидается переменная облачность.
- Днем по области и в Саратове пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по данным регионального Гидрометцентра.
Температура поднимется до +30…+35 градусов по области, в Саратове — +30…+32.
Ветер будет дуть с севера, при грозе порывы усилятся до 15–20 м/с.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.