Выявлены нарушения в аукционе на строительство Дворца водных видов спорта

Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в аукционе на строительство дворца водных видов спорта в Саратове с начальной ценой более 154 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, оказалось, что Единая комиссия ГКУ СО «Управление капитального строительства» признала заявку ООО «С.И.Т.И.» не соответствующей требованиям документации, в отличие от ООО «Волжские разливы».

Последнюю организацию признали победителем, хотя первая, как выяснилось, подала бумаги правильно.

В отношении членов комиссии возбудили три дела об административных правонарушениях. Они направлены на рассмотрение в управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

Напомним, объект строят с 2014 года и все никак не могут это сделать. Во время одного из визитов на стройплощадку губернатор Саратовской области Валерий Радаев призывал ускорить темпы работ.

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