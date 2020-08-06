Мошенник-банкир оставил саратовца без 56,5 тыс. рублей

В Ленинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он сообщил, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что нужно заблокировать карту из-за подозрительных операций.

Для этого нужно было сказать все данные платежного средства. После выполнения условия у гражданина снялись 56,5 тыс. рублей и он пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.