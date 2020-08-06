Парень из Балакова ответит в суде за три грабежа

Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего балаковца, обвиняемого в трех грабежах, два из которых с применением насилия, подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 25 ноября 2019 года парень избил неизвестного мужчину у одного из домов на улице 30 лет Победы и отобрал телефон стоимостью чуть более 2 тыс. рублей.

Еще он попросил позвонить телефон у молодого человека, которого встретил около ночного клуба на проспекте Героев, а потом ушел с аппаратом за 3 тыс. рублей.

Вечером 20 марта юноша ограбил магазин на проспекте Героев ради бутылки алкоголя за 197 рублей.

Парень возместил причиненный ущерб. Следователи направили представления по месту его жительства и в образовательное учреждение.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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