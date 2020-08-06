В Саратовской области от коронавируса скончался 58-летний мужчина.

- Пациент поступил на четвертые сутки заболевания, 13 дней провел на аппарате ИВЛ. У него было масштабное поражение легких, ряд тяжелых сердечно-сосудистых патологий. ХОБЛ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава региона.

Скончавшийся мужчина стал 62-й жертвой коронавируса в области.

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