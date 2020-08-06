Росгвардеец первым помог выпавшему из окна в Саратове мальчику

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Сегодня, 6 августа, офицер Росгвардии Дмитрий Крылов шел к своей машине, припаркованной на Соколовогорской улице, и внезапно услышал хрипы из кустов. Он подошел ближе и увидел, что там лежит полуторагодовалый мальчик и москитная сетка.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчина оказал малышу доврачебную помощь, вызвал спасателей.

Прибывшие медики ЦМК госпитализировали ребенка, следователи начали проверку.

Напомним, это третий случай за сутки, когда малыши выпадают из окон.

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