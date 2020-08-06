Следователи выясняют обстоятельства падения полуторагодовалого малыша из окна в Саратове

Следователи начали проверку о падении полуторагодовалого мальчика из окна второго этажа дома на Соколовогорской улице, 8а в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, идет осмотр места происшествия, обстоятельства ЧП выясняются. Позже будет принято соответствующее решение.
Напомним, инцидент произошел сегодня, малыша госпитализировала бригада ЦМК в тяжелом состоянии. Это третий случай за сутки, когда дети выпадают из окна.
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