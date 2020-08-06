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Под Саратовом подросток спас женщину из полыхающего дома

Если бы не его героизм, жертв было бы двое
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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Антон Солдатенков. Фото предоставлено ГУ МЧС по Саратовской области

Антон Солдатенков. Фото предоставлено ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Полчаниновка Татищевского района вчера вечером, 5 августа, подросток спас из горящего дома женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, пожар на улице Центральная произошел в районе 20:00. Первым возгорание заметил 15-летний Антон Солдатенков, который ехал мимо за абрикосами на мотоцикле.

Из-под двери, по его словам, валил черный дым, а в окне что-то мельтешило. Подросток сломал раму, поднял с пола пострадавшую и вынес ее на свежий воздух.

- Ей было тяжело дышать, она кашляла, была очень слаба, но она была жива, это главное, — рассказал Антон.

Прибывшие пожарные потушили огонь и нашли труп 40-летней хозяйки дома. Если бы не героизм подростка, жертв было бы двое.

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