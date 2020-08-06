Подросток и четверо его друзей решили торговать наркотиками в Саратове

В Заводском районе Саратова будут судить 18-летнего жителя области. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой в особо крупном размере.

- Следствие считает, что юноша, которому на тот момент было 17 и четверо его сообщников 18, 19, 20 и 24 лет купили синтетический наркотик, чтобы продавать его через интернет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

С 24 по 25 января группу задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области. У двоих из них нашли наркотики. Также правоохранители нашли тайники с веществами.

Всех пятерых заключили под стражу, но дело в отношении несовершеннолетнего выделили в отдельное производство и направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Дела остальных участников группы передали полиции.

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