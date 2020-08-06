Мошенник прикинулся подружкой девушки из Саратова ради 7,8 тыс. рублей

Очередной жертвой интернет-мошенничества стала 19-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с аккаунта подруги в соцсети «ВКонтакте» ей пришло сообщение с просьбой дать 7,8 тыс. рублей взаймы.

Девушка перевела через приложение средства по номеру, который написали в сообщении. Позвонить приятельнице и спросить, действительно ли ей нужны деньги, она не догадалась.

Позже выяснилось, что страница была взломана, теперь долг ей никто не вернет.

Тогда потерпевшая догадалась об обмане и обратилась в полицию.

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