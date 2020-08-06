Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев навестил труженицу тыла

.

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев продолжает поездки по районам Саратовской области.

.

Вчера депутат побывал в Балашове, совместно с секретарем местного отделения «Единой России» Сергеем Гладковым заехал в гости к труженице тыла — Любови Николаевне Тверитиной. Она всю жизнь прожила в районе. С восьми лет она работала. В военное время, когда она была еще ребенком, помогала в сборе средств на приобретения самолета для советской армии.

После окончания войны Любовь Николаевна работала санитаркой в районной больнице. Всю жизнь она трудилась на благо района. Кроме того, она достойно воспитала дочь, которая теперь помогает матери.

- Всегда приятно общаться с такими людьми. Жителям региона есть, на кого равняться, — отметил Андрей Воробьев.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.