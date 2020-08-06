В Калининске нашли труп мужчины с пробитой грудью

В Калининске вчера вечером, 5 августа, нашли труп мужчины в частном доме.
- У погибшего было ранение в области груди. Следователи осмотрели место происшествия и тело и организовали доследственную проверку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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