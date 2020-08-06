В Саратовской области с начала года родилось более 10 тысяч детей

В Саратовской области за семь месяцев 2020 года родилось 10 653 ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, мальчиков больше, чем девочек: 51% против 49%.

- В июле появились малышки с прекрасными именами — Анель, Миллиана, Илария. Одну новорожденную родители нарекли двойным именем — Ребекка-Изабелла, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Мальчиков тоже называли редкими именами, например, Максимильян, Савва, Митрофан, Оскар.

Также в области разводов меньше, чем браков. С начала года поженились 5 041 пара, а развелись — 4 578.

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