В Саратове ООО «Голд Грейн» оштрафован на 20 млн рублей за взятку

Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В январе 2020 года генеральный директор ООО «Голд Грейн» отдал работнику районной налоговой 2,5 млн рублей, чтобы сумма доначислений по результатам выездной проверки была снижена. Во время совершения этого правонарушения его задержали.

В отношении организации возбудили административное дело, по нему нужно отдать штраф в 20 млн рублей. Те деньги конфисковали. Судьбу взяткодателя решит суд.

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