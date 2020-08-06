Назван первый соперник «Сокола» в финале Кубка России

Саратовский «Сокол» проведет свою первую игру в 1\128 финала Кубка России 2020/2021 с ФК «Муром» из Владимирской области.

Именно эта команда обыграла «Рязань» во вчерашнем матче в 1/256 финала Кубка России со счетом 2:1.

Игра пройдет 19 августа в Саратове, а первый матч «Сокол» проведет 9 августа в Тульской области с «Химиком-Арсеналом».

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