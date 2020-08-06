В Саратове наркодилера посадили на 11 лет за сбыт и хранение марихуаны

У мужчины нашли более 800 граммов марихуаны. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове осудили 48-летнего жителя Татищевского района за незаконный сбыт в значительном размере, покушении на сбыт в крупном и хранение.

- В феврале правоохранители задержали в Ленинском районе 39-летнего мужчины. У него нашли десять пакетиков с марихуаной общим весом около 9 граммов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Во время расследования полицейские нашли злоумышленника, который продал ему наркотики. У жителя Татищевского района дома, по месту прописки и в автомобиле нашли более 800 граммов наркотика.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

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