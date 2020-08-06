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В Саратове наркодилера посадили на 11 лет за сбыт и хранение марихуаны

Его нашли, когда задержали покупателя с десятью пакетиками «травки»
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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У мужчины нашли более 800 граммов марихуаны. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

У мужчины нашли более 800 граммов марихуаны. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове осудили 48-летнего жителя Татищевского района за незаконный сбыт в значительном размере, покушении на сбыт в крупном и хранение.

- В феврале правоохранители задержали в Ленинском районе 39-летнего мужчины. У него нашли десять пакетиков с марихуаной общим весом около 9 граммов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Во время расследования полицейские нашли злоумышленника, который продал ему наркотики. У жителя Татищевского района дома, по месту прописки и в автомобиле нашли более 800 граммов наркотика.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

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