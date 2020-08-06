В саратовскую поликлинику поступило уникальное кардиологическое оборудование

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В ГУЗ «СГДП №2» 5 августа поступило новейшее медицинское оборудование — система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ.

Это портативный цифровой универсальный ультразвуковой аппарат для исследований. В нем используется эксклюзивная технология TruScan, обеспечивающая непревзойденное качество изображения, расширенные возможности обработки данных и высочайший уровень эргономики. Техника поступила в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.

- Систему отличает наличие датчиков со сверхвысокими частотами сканирования, эталонная чувствительность доплеровских режимов для сосудистых исследований, в том числе наиболее сложных транскраниальных, а также высокая частота кадров, которая необходима для качественных кардиологических исследований. Небольшие габариты и малый вес системы позволяют легко использовать ее на выезде, — сообщили в региональном Минздраве.

В текущем году учреждение ожидает поступления еще 13 единиц нового медицинского оборудования в соответствии с порядками оказания первичной медико-санитарной помощи.