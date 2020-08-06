Заключенные колонии сделали стелу «Я люблю Пугачев»

Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области

Заключенные колонии №17 в Пугачевском районе Саратовской области изготовили стелу «Я люблю Пугачев».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, арт-объект изготовили осужденные, которые трудятся на участке металлообработки колонии.

Это уже не первое изделие малой архитектурной формы, которое колония сделала по муниципальному заказу. В год 75-летия Победы было произведено сразу несколько объектов тематической направленности. Они украсили разные населенные пункты района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.