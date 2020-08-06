В Саратове велосипедист влетел в грузовик с цистерной

Вчера, 5 августа, в 16:30 напротив дома №13 на улице Панфилова в Саратове 53-летний велосипедист влетел в Scania — большегруз с цистерной-полуприцепом под управлением 59-летнего гражданина.

По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта нарушил правила маневрирования.

В результате аварии его госпитализировали.

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