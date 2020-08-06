В Саратове велосипедист влетел в грузовик с цистерной

Вчера, 5 августа, в 16:30 напротив дома №13 на улице Панфилова в Саратове 53-летний велосипедист влетел в Scania — большегруз с цистерной-полуприцепом под управлением 59-летнего гражданина.
По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта нарушил правила маневрирования.
В результате аварии его госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.