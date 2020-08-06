В Заводском ВАЗ врезался в столб: пострадали четыре человека

Фото городской ГИБДД

В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 6 августа, ВАЗ-2114 врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, авария произошла в 04:20 у дома №12 по улице Азина.

Пострадали четыре человека: 30-летний водитель и трое пассажиров-мужчин, которым 17, 20 и 23 года.

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