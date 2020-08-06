В «Саратовэнерго» прокомментировали возможность подключения электротранспорта Саратова к их мощностям

ПАО «Саратовэнерго» предоставило «КП-Саратов» официальный комментарий по поводу информации, озвученной в Саратовской областной думе о стоимости электрической энергии СПГЭС и «Саратовэнерго» для МУПП «Саратовгорэлектротранс». Напомним, в облдуме предположили, что можно сэкономить до 6 млн в год на переподключении городского электротранспорта от одного поставщика энергии к другому, более дешевому.

В «Саратовэнерго» считают, что сравнение стоимости электрической энергии у разных поставщиков — ООО «СПГЭС» в размере 7,55 рубля/кВт*ч и ПАО «Саратовэнерго» в размере 5,95 рубля/кВт*ч — не может являться корректным, так как рассчитано путем применения средних значений.

- Если провести анализ нерегулируемых цен за электроэнергию и мощность по одинаковым техусловиям, то цены гарантирующих поставщиков ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СПГЭС» практически одинаковые — максимальная разница составит 10-20 копеек/кВт*ч.

Таким образом, особо подчеркиваем, что «перекоса» стоимости электроэнергии между «Саратовэнерго» и «СПГЭС» в данном виде нет, — говорится в комментарии.

В «Саратовэнерго» заметили, что процесс переподключения от одного поставщика к другому потребует отдельных расходов.

- Обращаем внимание, что озвученный в СМИ размер экономии в сумме 6 млн рублей может быть достигнут за счет изменения технического присоединения энергопринимающего оборудования МУПП «СГЭТ». Но данные мероприятия повлекут привлечение дополнительных денежных средств потребителя, — заявили в компании.

Кроме того, решение о смене поставщика электроэнергии в данном случае может принять только областное правительство.

- Необходимо отметить, что смена гарантирующего поставщика электроэнергии фактически невозможна, так как каждый гарантирующий поставщик работает в своей зоне ответственности, установленной органами исполнительной власти субъекта РФ, — уточнили в «Саратовэнерго».