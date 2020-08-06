На саратовской трассе автостопщик нашел под яблоней труп

Тело нашел мужчина, пока ловил попутный автомобиль
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Калининском районе Саратовской области, около трассы между селами Красноармейское и Свердлово, найден труп человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил случайный прохожий.
Предварительно установлено, что мужчина путешествовал автостопом и в ожидании попутки отошел от проезжей части к растущей в 10 метрах яблоне, чтобы нарвать фруктов. Однако там он нашел труп и вызвал полицию.
Труп лежал под яблоней
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На место прибыли следователи СУ СКР, которые осмотрели погибшего. Это мужчина, на вид ему 50-60 лет, с бородой и седыми волосами. Он был одет в синие джинсы и бежевого цвета свитер.
Следов насильственной смерти на теле не найдено. Эксперт сделал вывод, что он мог умереть не менее месяца назад.
Начата проверка, устанавливается личность и причина смерти погибшего. По итогам будет принято процессуальное решение.
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