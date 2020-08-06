Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На саратовской трассе автостопщик нашел под яблоней труп

Мужчина пролежал там более месяца
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
КомментироватьОставить комментарий
Тело нашел мужчина, пока ловил попутный автомобиль

Тело нашел мужчина, пока ловил попутный автомобиль

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области, около трассы между селами Красноармейское и Свердлово, найден труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил случайный прохожий.

Предварительно установлено, что мужчина путешествовал автостопом и в ожидании попутки отошел от проезжей части к растущей в 10 метрах яблоне, чтобы нарвать фруктов. Однако там он нашел труп и вызвал полицию.

Труп лежал под яблоней

Труп лежал под яблоней

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место прибыли следователи СУ СКР, которые осмотрели погибшего. Это мужчина, на вид ему 50-60 лет, с бородой и седыми волосами. Он был одет в синие джинсы и бежевого цвета свитер.

Следов насильственной смерти на теле не найдено. Эксперт сделал вывод, что он мог умереть не менее месяца назад.

Начата проверка, устанавливается личность и причина смерти погибшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал