Психически больной житель Саратова пытался зарезать приятеля

В Саратове 46-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство своего приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, однако мужчина отправится не в колонию, а в специализированное психиатрическое медучреждение, где его будут принудительно лечить.

Установлено, что днем 16 марта о пришел к 68-летнему приятелю в квартиру дома на улице Малая Елшанская. С собой у мужчины был нож, которым он с порога начал бить хозяина в шею, грудь, живот и спину.

Потерпевший принялся стучать в стены соседям и одна из женщин пришла узнать в чем дело. Она вызвала полицию и скорую помощь, поэтому раненого удалось спасти.

Злоумышленник все это время оставался на месте преступления, не пытаясь убежать, поэтому сразу был задержан. Впоследствии психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым из-за психического расстройства.

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