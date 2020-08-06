В четверг синоптики ожидают сильный ветер и жару

В Саратовской области сегодня, 6 августа, ожидается порывистый ветер и жара.

- Будет небольшая облачность. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по данным регионального ГУ МЧС.

При этом температура воздуха поднимется до +30…+35, а в Саратове до +29…+31 градуса.

Также в ГУ МЧС отметили, что существует вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности, неосторожным обращением с огнем.

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