Саратовское УФСБ сообщило, что смогло уберечь от разглашения гостайну
Управление ФСБ России по Саратовской области отчиталось, что сработало на опережение в случае возможного разглашения гостайны.
По данным ФСБ, один из сотрудников филиала ФГУП РТРС «Саратовский ОРТПЦ», имевший допуск к государственной тайне, хранил и обрабатывал в электронном виде на рабочем компьютере документы, содержащих сведения, составляющих государственную тайную. При этом компьютер был подключен к сети Интернет, «то есть условия, не исключающие возможности ознакомления с ними других лиц».
Сотруднику объявлено официальное предостережение. На всякий случай в ФСБ напомнили, что по соответствующей статье УК наказание может оставить до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU