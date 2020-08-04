Саратовское УФСБ сообщило, что смогло уберечь от разглашения гостайну

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление ФСБ России по Саратовской области отчиталось, что сработало на опережение в случае возможного разглашения гостайны.

По данным ФСБ, один из сотрудников филиала ФГУП РТРС «Саратовский ОРТПЦ», имевший допуск к государственной тайне, хранил и обрабатывал в электронном виде на рабочем компьютере документы, содержащих сведения, составляющих государственную тайную. При этом компьютер был подключен к сети Интернет, «то есть условия, не исключающие возможности ознакомления с ними других лиц».

Сотруднику объявлено официальное предостережение. На всякий случай в ФСБ напомнили, что по соответствующей статье УК наказание может оставить до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU