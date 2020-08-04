Молодой саратовец оштрафован за покупку «шишек»

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:36:44+03:00

Наркотики он приобрел через интернет

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Суд признал 18-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 22 апреля он через мобильник заказал себе «шишки» — каннабис.

Парень забрал вещество у санатория в Октябрьском ущелье и пошел домой, но его задержала полиция, наркотик изъяли.

За покупку парня оштрафовали на 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU