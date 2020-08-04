2020-08-04T11:36:44+03:00
Происшествия

Молодой саратовец оштрафован за покупку «шишек»

Наркотики он приобрел через интернет
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 18-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 22 апреля он через мобильник заказал себе «шишки» — каннабис.

Парень забрал вещество у санатория в Октябрьском ущелье и пошел домой, но его задержала полиция, наркотик изъяли.

За покупку парня оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24