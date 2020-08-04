Без воды остались две улицы Саратова

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:48:53+03:00

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Сегодня, 4 августа, без воды остались жители улицы Шехурдина, 40–56 и Московского шоссе, 2–12 в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 16:00, как только коммунальщики закончат работы на коммуникациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU