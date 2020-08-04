Жители Красного Кута вынуждены пить вонючую воду бурого цвета

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:32:06+03:00

Проблеме с водой уже не первый год [видео]

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Жители районного поселка Красный Кут выложили в соцсети просьбы о помощи. Дело в том, что питьевая вода, которую здесь используют из колонок, идет с сильным затхлым запахом и темно-бурого цвета.

- Вот такая вода идет из колонок жителей Красного Кута. Она вся черная и воняет болотом! Скажите, как пить и готовить из такой воды? За что мы платим деньги за воду? — написала жительница Красного Кута Юлия под ником vitami.nka.

Обращение адресовано в группу сторонников Вячеслава Володина, губернатору области, главе района, прокурорам и представителям СМИ.

В комментариях отмечают, что эта ситуация с водой продолжается уже не первый год.

ИСТОЧНИК KP.RU