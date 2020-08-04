Жители Красного Кута вынуждены пить вонючую воду бурого цвета
Жители районного поселка Красный Кут выложили в соцсети просьбы о помощи. Дело в том, что питьевая вода, которую здесь используют из колонок, идет с сильным затхлым запахом и темно-бурого цвета.
- Вот такая вода идет из колонок жителей Красного Кута. Она вся черная и воняет болотом! Скажите, как пить и готовить из такой воды? За что мы платим деньги за воду? — написала жительница Красного Кута Юлия под ником vitami.nka.
Обращение адресовано в группу сторонников Вячеслава Володина, губернатору области, главе района, прокурорам и представителям СМИ.
В комментариях отмечают, что эта ситуация с водой продолжается уже не первый год.
ИСТОЧНИК KP.RU