Саратовские мужчины страдают от сексуальных домогательств женщин на работе и в барах

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:29:59+03:00

Наш город занял седьмое место в рейтинге приставаний женщин к мужчинам

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Мужчины Саратова время от времени становятся жертвами сексуальных домогательств со стороны женщин.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Zoom Market в июле.

Среди 20 крупных городов России Саратов занял в этом рейтинге седьмое место. Чаще всего дамы домогаются кавалеров в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре, а реже — в Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани.

Респонденты ответили на вопрос: сколько раз вы подвергались домогательствам со стороны женщин и где это происходило.

Выяснилось, что чаще всего мужчины подвергаются сексуальным домогательствам со стороны женщин на работе — 48%, в барах и ресторанах — 35%, в гостях — 11% и общественном транспорте — 6%.

Также эксперты разделили домогательства по возрастам. Больше всего женщинам нравится приставать к тем, кому 25-34 лет (71%). На мужчин старше 55 лет они заглядываются лишь в 1% случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU