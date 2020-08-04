Саратовские мужчины страдают от сексуальных домогательств женщин на работе и в барах
Мужчины Саратова время от времени становятся жертвами сексуальных домогательств со стороны женщин.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Zoom Market в июле.
Среди 20 крупных городов России Саратов занял в этом рейтинге седьмое место. Чаще всего дамы домогаются кавалеров в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре, а реже — в Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани.
Респонденты ответили на вопрос: сколько раз вы подвергались домогательствам со стороны женщин и где это происходило.
Выяснилось, что чаще всего мужчины подвергаются сексуальным домогательствам со стороны женщин на работе — 48%, в барах и ресторанах — 35%, в гостях — 11% и общественном транспорте — 6%.
Также эксперты разделили домогательства по возрастам. Больше всего женщинам нравится приставать к тем, кому 25-34 лет (71%). На мужчин старше 55 лет они заглядываются лишь в 1% случаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU