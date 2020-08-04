В Саратовской области стали шить больше одежды

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:25:50+03:00

Особенно — защитных и медицинских костюмов

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области растут объемы производства в текстильной промышленности.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в производстве одежды индекс промпроизводства составил 161,3% за июнь по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

За полугодие также зарегистрирован рост — на 9,8%.

ИПП в производстве текстиля составил 100,2% за июнь и 117,7% — за полугодие.

Самый серьезный рост показало производство спецодежды, в том числе защитных и медицинских костюмов — на 24,6% за июнь и на 96,4% за полугодие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU