В Саратовской области стали шить больше одежды
В Саратовской области растут объемы производства в текстильной промышленности.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, в производстве одежды индекс промпроизводства составил 161,3% за июнь по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
За полугодие также зарегистрирован рост — на 9,8%.
ИПП в производстве текстиля составил 100,2% за июнь и 117,7% — за полугодие.
Самый серьезный рост показало производство спецодежды, в том числе защитных и медицинских костюмов — на 24,6% за июнь и на 96,4% за полугодие.
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ИСТОЧНИК KP.RU