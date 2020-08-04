Убийца и расчленитель из Саратова освобожден от уголовной ответственности

4 Авг. 2020 2020-08-03T21:11:07+03:00

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В Ленинском районе Саратова 30-летнего мужчину отправили на принудительное психиатрическое лечение.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Вечером 25 марта он пригласил к себе в гости в квартиру дома на Ипподромной 40-летнего приятеля. Вместе они устроили застолье с алкоголем, но поссорились. Хозяин ударил гостя ножом в шею, а когда тот упал на диван — в живот.

После этого злоумышленник расчленил труп, разложил части тела по пакетам и несколько дней выбрасывал их в окрестностях. 30 марта на останки наткнулся прохожий, который и сообщил правоохранителям.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина болен и не мог осознавать свои действия. Поэтому его освободили от уголовного наказания и направили на лечение в специализированный стационар для психиатрического лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU