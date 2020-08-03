Сотрудники колонии под Саратовом не разрешили порадовать зэка телефонами и наркотиками
Сотрудники ИК-17 в Саратовской области задержали 24-летнего парня, который хотел перебросить другу-заключенному пять свертков с разными вещами.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, в пакетах лежали три телефона, две SIM-карты, аксессуары для сотовой связи, пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
Фото УФСИН по Саратовской области
Вещи изъяли, теперь экспертиза узнает, наркотики ли хотел передать другу приятель.
Идет проверка обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU