2020-08-03T15:25:21+03:00
Происшествия

Сотрудники колонии под Саратовом не разрешили порадовать зэка телефонами и наркотиками

Друг заключенного хотел перебросить через забор пять свертков
Дарья Вострикова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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Сотрудники ИК-17 в Саратовской области задержали 24-летнего парня, который хотел перебросить другу-заключенному пять свертков с разными вещами.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, в пакетах лежали три телефона, две SIM-карты, аксессуары для сотовой связи, пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Фото УФСИН по Саратовской области

Фото УФСИН по Саратовской области

Вещи изъяли, теперь экспертиза узнает, наркотики ли хотел передать другу приятель.

Идет проверка обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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