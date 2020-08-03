2020-08-03T12:26:42+03:00
Общество

Сегодня решится вопрос о продлении коронавирусных ограничений в Саратовской области

Коэффициент заболеваемости не дает приблизиться ко второму этапу их снятия
Екатерина Семенова
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Сегодня, 3 августа, истекает срок действия режима ограничительных мер в Саратовской области.

- Вопрос о продлении обсуждается и прорабатывается, — рассказала на брифинге в региональном Минздраве замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Также она заявила, что коэффициент заболеваемости пока не дает приблизиться ко второму этапу снятия ограничений. Так, 31 июля коэффициент составлял 1,05, 1 августа — 1,02, 2-го — 0,99, сегодня он находится на отметке 0,97.

Ранее, 31 июля, председатель правительства области Александр Стрелюхин отметил, что коэффициент близок ко второму этапу снятия ограничений. Однако Матвеева сказала, что не знает, откуда он взял такие данные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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