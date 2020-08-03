Сегодня решится вопрос о продлении коронавирусных ограничений в Саратовской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:26:42+03:00

Коэффициент заболеваемости не дает приблизиться ко второму этапу их снятия

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Сегодня, 3 августа, истекает срок действия режима ограничительных мер в Саратовской области.

- Вопрос о продлении обсуждается и прорабатывается, — рассказала на брифинге в региональном Минздраве замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Также она заявила, что коэффициент заболеваемости пока не дает приблизиться ко второму этапу снятия ограничений. Так, 31 июля коэффициент составлял 1,05, 1 августа — 1,02, 2-го — 0,99, сегодня он находится на отметке 0,97.

Ранее, 31 июля, председатель правительства области Александр Стрелюхин отметил, что коэффициент близок ко второму этапу снятия ограничений. Однако Матвеева сказала, что не знает, откуда он взял такие данные.

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ИСТОЧНИК KP.RU