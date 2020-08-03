В Саратовской области заражены коронавирусом 1 192 медработника

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:25:15+03:00

244 из них получили страховые выплаты

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Коронавирусом в Саратовской области заражены 1 192 медицинских работника.

Как сообщили на брифинге первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, сюда включены все категории персонала в подведомственных учреждениях, не только врачи.

Страховые выплаты получили 244 человека на сумму почти 17 млн рублей.

Новых смертельных случаев среди медперсонала нет, отметил Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU