В Саратовской области заражены коронавирусом 1 192 медработника
Коронавирусом в Саратовской области заражены 1 192 медицинских работника.
Как сообщили на брифинге первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, сюда включены все категории персонала в подведомственных учреждениях, не только врачи.
Страховые выплаты получили 244 человека на сумму почти 17 млн рублей.
Новых смертельных случаев среди медперсонала нет, отметил Шувалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU