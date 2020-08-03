Директор школы искусств в Саратове награжден почетным орденом парижской Международной академии культуры и искусства
Директор детской школы искусств №8 Саратова Олег Белоцерковский получил орден парижской Международной академии культуры и искусства.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, награда присуждена за реализацию Международного проекта «Орган — в подарок детям».
Почетный орден «За вклад в развитие образования, культуры и искусства» Олегу Белоцерковскому присужден решением парижской Международной академии культуры и искусства в лице ее президента Кристиана-Алексиса Риксиля по ходатайству заведующего кафедрой органа и клавесина консерватории Версаля профессора Франциса Видила.
Все наградные документы пересланы заказной почтой из Франции в Россию.
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ИСТОЧНИК KP.RU