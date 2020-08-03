Начался суд над обвиняемым в убийстве Лизы Киселевой Михаилом Туватиным

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:51:41+03:00

Заседание перенесено на четверг из-за неявки одного из адвокатов

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Сегодня, 3 августа, в Саратовском областном суде началось судебное заседание в отношении Михаила Туватина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов» адвокат семьи Киселевых Александра Бакшеева, заседание будет перенесено на 6 августа из-за ее неявки. Сегодня у Бакшеевой в Санкт-Петербурге идет процесс по делу бывшего доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Бакшеева представляет интересы потерпевшей стороны.

Напомним, Михаила Туватина обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU