Мужчина под Саратовом поругался с собутыльником и оболгал его сына перед полицией

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:33:12+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области осудили 33-летнего жителя села Березняки. Его признали виновным в ложном доносе.

- В августе 2019 года мужчина сообщил в полицию, что 28-летний односельчанин ночью проник в его дом с неизвестными. С применением насилия они забрали из жилища телефон Honor 10 и другое имущество, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Следователи возбудили дело, однако факт грабежа не подтвердился. Позже выяснилось, что заявитель солгал. Смартфон и остальное никто не похищал.

На мужчину завели дело о ложном доносе, и он признался, что до этого пил с отцом односельчанина. Во время пьянки они подрались. Вскоре сам местный житель пришел к дому гражданина, требовал открыть дверь и, как понял заявитель, хотел с ним разобраться, разбил окно.

Дело о грабеже прекращено, а за ложный донос мужчину приговорили к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU