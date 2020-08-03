Мужчина под Саратовом поругался с собутыльником и оболгал его сына перед полицией
В Воскресенском районе Саратовской области осудили 33-летнего жителя села Березняки. Его признали виновным в ложном доносе.
- В августе 2019 года мужчина сообщил в полицию, что 28-летний односельчанин ночью проник в его дом с неизвестными. С применением насилия они забрали из жилища телефон Honor 10 и другое имущество, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Следователи возбудили дело, однако факт грабежа не подтвердился. Позже выяснилось, что заявитель солгал. Смартфон и остальное никто не похищал.
На мужчину завели дело о ложном доносе, и он признался, что до этого пил с отцом односельчанина. Во время пьянки они подрались. Вскоре сам местный житель пришел к дому гражданина, требовал открыть дверь и, как понял заявитель, хотел с ним разобраться, разбил окно.
Дело о грабеже прекращено, а за ложный донос мужчину приговорили к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU