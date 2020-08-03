Саратовских бизнесменов научат правильно маркировать продукцию

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:55:40+03:00

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В Центре предпринимателя «Мой бизнес» в Саратове состоится вебинар «Новая реальность: маркировка продукции».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, мероприятие запланировано на 4 августа.

С начала этого года перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке расширился. У предпринимателей, чьи товары подпали под требование обязательной маркировки, появилось много вопросов, относительно правил и этапов ее проведения, регистрации в системе «Честный знак» и последствий за несоблюдение законодательства в области маркировки.

В Центре «Мой бизнес» уже реализуется услуга бесплатных консультаций по данному направлению, которой активно пользуются региональные предприниматели. Чтобы дать ответы на основные вопросы о маркировке, 4 августа для представителей МСП пройдет онлайн-семинар «Новая реальность: маркировка продукции», который проведет эксперт центра предпринимателя «Мой бизнес» — Юрий Почтарев, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере маркировки, член Опоры России, управляющий компании ООО «Рэй».

На вебинаре предприниматели получат интересующую их информацию относительно законодательства в сфере маркировки, тонкостях работы в системе «Честный знак», а также о том, каким организациям уже необходимо проводить маркировку товара, а кого это только ожидает в будущем. Вопросы, которые будут разобраны:

- Что такое маркировка, и что несет за собой ее внедрение?

- Как происходит отслеживание товаров. Компания «Честный знак»;

- Необходимые действия и оборудования для регистрации и работы в системе мониторинга и прослеживаемости «Честный знак»;

- Маркировка товаров: какие уже нужно маркировать, а какие станут обязательными к маркировке в ближайшее время?

- С какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели в связи с внедрением маркировки?

- Автоматизация маркировки на производстве.

Участие в вебинаре бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке https://saratov-bis.timepad.ru/event/1386164/.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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ИСТОЧНИК KP.RU