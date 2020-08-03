Трое взрослых и 11-летняя девочка пострадали в столкновении двух внедорожников под Саратовом

В столкновении двух внедорожников под Саратовом пострадали четверо

ДТП в Красноармейском районе с участием двух внедорожников случилось 2 августа в 14:10 на 410-м км трассы Сызрань — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области.

За рулем Toyota RAV4 был 58-летний мужчина. По данным ГИБДД, он выехал на встречку и столкнулся c Volkswagen Tiguan с 42-летним водителем.

Прибывшие медики госпитализировали водителя японского внедорожника и его 37-летнего пассажира, а также 39-летнюю пассажирку немецкого авто. Также из Volkswagen в больницу увезли 11-летнюю девочку.