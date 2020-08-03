Четыре улицы Саратова остались без воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:59:19+03:00

В центре города работы продлятся до завтра

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Сразу несколько улиц в разных районах Саратова остались без воды 3 августа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.

До 16 часов не будет воды в домах по улицам Перспективная и Чайковского.

До полуночи ожидается отключение в домах на Кузнечной и Соборной.

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ИСТОЧНИК KP.RU