Четыре улицы Саратова остались без воды
В центре города работы продлятся до завтра
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Сразу несколько улиц в разных районах Саратова остались без воды 3 августа.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.
До 16 часов не будет воды в домах по улицам Перспективная и Чайковского.
До полуночи ожидается отключение в домах на Кузнечной и Соборной.
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ИСТОЧНИК KP.RU