В Саратове обнаружено подпольное казино

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:51:11+03:00

Игры организовали в частном доме на Университетской

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Следователи возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр в Кировском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, неустановленные лица организовали их в частном доме на Университетской улице.

После осмотра правоохранители изъяли 10 паков «Терминалы». Видеофиксация запечатлела процесс их работы.

Обстоятельства дела устанавливаются, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU