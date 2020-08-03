В Саратове обнаружено подпольное казино
Следователи возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр в Кировском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, неустановленные лица организовали их в частном доме на Университетской улице.
После осмотра правоохранители изъяли 10 паков «Терминалы». Видеофиксация запечатлела процесс их работы.
Обстоятельства дела устанавливаются, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU