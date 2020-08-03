Житель Аткарска ударил полицейского локтем в глаз при попытке побега
В Аткарске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в нападении на полицейского.
Преступление было совершено вечером 16 июля. По версии следствия, он распивал алкоголь на улице Рабочая, поссорился с прохожим и затеял драку. Очевидцы вызвали полицию, но молодой человек попытался сбежать, а когда правоохранители его догнали, стал вырываться и ударил одного из них локтем в глаз.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU