Житель Аткарска ударил полицейского локтем в глаз при попытке побега

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:58:15+03:00

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В Аткарске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в нападении на полицейского.

Преступление было совершено вечером 16 июля. По версии следствия, он распивал алкоголь на улице Рабочая, поссорился с прохожим и затеял драку. Очевидцы вызвали полицию, но молодой человек попытался сбежать, а когда правоохранители его догнали, стал вырываться и ударил одного из них локтем в глаз.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU