Труп мужчины со множеством ножевых ран найден в Вольске
В Вольске Саратовской области днем 2 августа обнаружен труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 39-летнего гражданина имелись многочисленные ножевые ранения.
На место происшествия в дом по 1-му Меловому переулку выезжали сотрудники СУ СКР, судебно-медицинский эксперт.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению задержана 30-летняя местная жительница, решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU