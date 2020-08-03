Труп мужчины со множеством ножевых ран найден в Вольске

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:57:35+03:00

Тело мужчины найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области днем 2 августа обнаружен труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 39-летнего гражданина имелись многочисленные ножевые ранения.

На место происшествия в дом по 1-му Меловому переулку выезжали сотрудники СУ СКР, судебно-медицинский эксперт.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению задержана 30-летняя местная жительница, решается вопрос о мере пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU