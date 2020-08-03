Лжегендиректор ломбарда выманил у жительницы Энгельса 45 тыс. рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:56:50+03:00

Гражданка поверила, что говорит с начальством

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Женщина, работающая в энгельсском ломбарде, стала очередной жертвой мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил мужчина и представился генеральным директором учреждения. Он велел взять из кассы 45 тыс. рублей и положить на счет, который он скажет.

Гражданка сделала все, что сказал «начальник». Позже она поняла, что это был обман, и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU