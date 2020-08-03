В Саратове полыхала девятиэтажка

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:47:52+03:00

Возгорание ликвидировали десять человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 августа, десять пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в девятиэтажном доме на Электронной улице в Ленинском районе Саратова.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.

Горели вещи на площади 1 кв. м. Их потушили.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU