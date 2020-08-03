В Саратове полыхала девятиэтажка
Возгорание ликвидировали десять человек
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Сегодня, 3 августа, десять пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в девятиэтажном доме на Электронной улице в Ленинском районе Саратова.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.
Горели вещи на площади 1 кв. м. Их потушили.
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ИСТОЧНИК KP.RU