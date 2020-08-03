Водительница ВАЗа пострадала после столкновения с «КамАЗом» под Саратовом
Авария произошла в Ртищевском районе
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Вчера, 2 августа, в 23:20 в Ртищевском районе столкнулся «КамАЗ» под управлением 52-летнего мужчины и ВАЗ-21440 под управлением 31-летней женщины.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
В результате аварии гражданку госпитализировали с травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU