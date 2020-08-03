В Саратове рецидивист украл инструменты на 140 тыс. рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Кировского района раскрыла кражу, которая произошла на стройплощадке в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 17:30 30 июля до 8:00 31 июля неизвестный проник в нежилое помещение и унес строительные инструменты на 140 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний наркоман-рецидивист. Он признался, что сдал чужое имущество в комиссионный магазин.

На парня завели очередное уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU