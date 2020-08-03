В Саратове рецидивист украл инструменты на 140 тыс. рублей
Полиция Кировского района раскрыла кражу, которая произошла на стройплощадке в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 17:30 30 июля до 8:00 31 июля неизвестный проник в нежилое помещение и унес строительные инструменты на 140 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний наркоман-рецидивист. Он признался, что сдал чужое имущество в комиссионный магазин.
На парня завели очередное уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU