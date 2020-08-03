2020-08-03T10:45:20+03:00
Общество

Олененка Бэмби выкормила семья из села под Саратовом

После этого его выпустили в лес [фото]
Екатерина Семенова
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Олененок ушел жить в лес. Фото Альбины АлпатовойОлененок ушел жить в лес. Фото Альбины Алпатовой
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Семья Алпатовых из села Оркино Петровского района спасли от гибели олененка.

Как сообщает официальная группа правительства области, малыш попал к людям почти новорожденным. Чтобы выходить животное, его кормили из бутылочки козьим молоком.

Олененка назвали Бэмби. Фото Альбины Алпатовой

Олененка назвали Бэмби. Фото Альбины Алпатовой

- Дети ухаживали за ним, играли с новым членом семьи и назвали его Бэмби, — сообщила Альбина Алпатова.

Бэмби играл с детьми. Фото Альбины Алпатовой

Бэмби играл с детьми. Фото Альбины Алпатовой

Впоследствии Бэмби отпустили в дикую природу. Для этого он какое-то время свободно гулял в окрестностях и однажды ушел навсегда.

Бэмби кормили козьим молоком. Фото Альбины Алпатовой

Бэмби кормили козьим молоком. Фото Альбины Алпатовой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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