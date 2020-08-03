Волгоградец забил жителя Энгельса молотком и попался с трупом на глаза полиции

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:45:16+03:00

Тело погибшего мужчина собирался оставить возле дома, и в этот момент его заметили сотрудники полиции

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Приехавший на заработки в Энгельс житель Волгограда убил случайного знакомого. Следователи регионального СУ СКР возбудили дело по статье о тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть.

Конфликт произошел в доме на улице Комсомольская в Энгельсе 9 марта.

26-летний приезжий пришел туда со своей подругой. Ей начал оказывать знаки внимания другой гость, 41-летний мужчина.

- В порыве ревности он нанес сопернику несколько ударов кулаками в лицо. Затем схватил молоток и несколько раз ударил потерпевшему по ребрам. После чего снял с душа металлический шланг и нанес удары мужчине по туловищу. Спустя непродолжительное время пострадавший от полученных травм скончался, — уточнили в СУ СКР.

Ревнивец вынес тело на улицу и в этом момент, прямо у подъезда, попался на глаза сотрудников ППС. Сбежать у него не получилось.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU