Волгоградец забил жителя Энгельса молотком и попался с трупом на глаза полиции
Приехавший на заработки в Энгельс житель Волгограда убил случайного знакомого. Следователи регионального СУ СКР возбудили дело по статье о тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть.
Конфликт произошел в доме на улице Комсомольская в Энгельсе 9 марта.
26-летний приезжий пришел туда со своей подругой. Ей начал оказывать знаки внимания другой гость, 41-летний мужчина.
- В порыве ревности он нанес сопернику несколько ударов кулаками в лицо. Затем схватил молоток и несколько раз ударил потерпевшему по ребрам. После чего снял с душа металлический шланг и нанес удары мужчине по туловищу. Спустя непродолжительное время пострадавший от полученных травм скончался, — уточнили в СУ СКР.
Ревнивец вынес тело на улицу и в этом момент, прямо у подъезда, попался на глаза сотрудников ППС. Сбежать у него не получилось.
На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU